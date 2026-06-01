TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が1日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。東京都渋谷区が同日からごみのポイ捨てに過料を科すことについてコメントした。ごみのポイ捨てが深刻な社会問題となる中、渋谷区では関連条例を改正。6月1日から区内全域で、路上などにごみをポイ捨てした人に対し、2000円の過料を徴収する罰則を科す。ゴミ箱を設置していない事業者に対しても、5万