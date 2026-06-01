俳優の六角精児を中心に結成されたアコースティック・バンド「六角精児バンド」は1日、公式SNSを通じ、パーカッション担当の有馬自由が脱退すると発表した。今年で結成30年。オリジナルメンバーの脱退に、六角は「これからバンドが向かうであろう方向性を鑑みリーダーの私が下した決断」と記した。公式は「この度パーカッション担当の有馬自由が六角精児バンドを離れることになりました」と発表。「今年で結成30年になるバンド