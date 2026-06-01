台風6号は沖縄・奄美地方にかなり接近し、その後、3日（水）にかけて西日本から東日本に接近する見通しです。気象庁などは先月31日（日）午後に会見を開き、雨や風が強くなる前に、早めの避難行動をとるよう呼びかけました。気象庁などによりますと、台風6号は強い勢力で1日（月）、沖縄地方に、2日（火）には奄美地方にかなり接近し、その後、九州、四国地方に接近します。3日には近畿から関東甲信地方に近づくとして、雨や風が強