週明け1日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝159円台前半で取引された。午前10時現在は前週末比19銭円安ドル高の1ドル＝159円45〜46銭。ユーロは35銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円72〜73銭。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の先行き不透明感から、基軸通貨のドルに「有事の買い」が入った。市場では「日銀が早期に利上げするとの観測が、円安の進行を食い止めている」との見方があった。