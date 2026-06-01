タレント早見優（59）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、米ボストンで人気お笑い芸人のショーを見たと報告し、2ショットを披露した。「ボストンで渡辺直美ちゃんのスタンドアップコメディショーへ」と書き出すと、自身と米ニューヨークを拠点に活動する渡辺の2ショットをアップ。「可愛くて、面白くて、そして何よりかっこいい！英語で堂々とパフォーマンスする姿に感動しました」と絶賛。「アメリカでのカルチャー