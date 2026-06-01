歌手で女優のIU（アイユー＝33）に対して複数回にわたり悪質コメントを書き込んだネットユーザーが、ソウル中央地裁刑事控訴部から懲役4カ月執行猶予1年を言い渡された。韓国通信社の聯合ニュースが、5月31日に報じた。同ユーザーはIUに関する悪質コメント4件をオンライン上に投稿した疑いで、1審では罰金300万ウォン（約30万円）だったが、2審のソウル中央地裁刑事控訴部は、侮辱の疑いを受けた同ユーザーに対し、懲役4カ月執行猶