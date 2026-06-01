本拠地フィリーズ戦米大リーグ・ドジャースは5月31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦で9-1で勝利した。山本由伸投手が今季5勝目をあげた試合で始球式の大役をつとめた人気グループが、ファンの話題を呼んでいる。ドジャースのユニホームを思い思いに着こなし、マウンドで付近でお辞儀をしたのは、日本発の7人組グループ「XG」。始球式ではリーダーのJURINが、他のメンバーからエールを送られながら投球。思い切って投