◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）東京マイルのここが狙い目だろう。シャンパンカラー（牡６歳、美浦・田中剛厩舎、父ドゥラメンテ）は、２３年のＮＨＫマイルＣの覇者。その後は、馬券圏に絡めていないが、やはり力があると再認識したのは昨年の安田記念だった。その昨年は国内最強マイラーのジャンタルマンタル、ドバイ・ターフ制覇後のソウルラッシュなど強力メンバーが集まっていたが、