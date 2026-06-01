トリニダード・トバゴ戦で5発快勝も、ペ・ジュンホがタックルを受け交代韓国代表MFペ・ジュンホ（ストーク・シティ）は、現地時間5月30日に行われたトリニダード・トバゴ代表との親善試合（5-0）に先発出場した。チームが快勝を収めた一方で、試合中に悪質なタックルを受けて負傷退場。これに対し、解説を務めた元韓国代表MFク・ジャチョル氏らが強い怒りと懸念を示している。韓国メディア「xportsnews」が報じた。北中米ワー