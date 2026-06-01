岡山が公式発表J1のファジアーノ岡山は6月1日、レッドブル ブラガンチーノ（ブラジル）より期限付き移籍加入しているFWウェリック・ポポが、他クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することになったと発表した。ポポはブラジル出身の24歳のストライカー。190センチの長身ながら足元の技術も高く、得点力にも長ける。これまでブラガンチーノをはじめ、クリシューマなどでプレー。2023年には韓国・水原三