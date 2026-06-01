年間30匹前後しか捕れないことから「伝説の深海魚」と呼ばれるイシナギの人工ふ化に、韓国の研究陣が世界で初めて成功した。深海魚という特性上、養殖や種苗生産の研究がほとんど行われてこなかった魚種であるだけに、水産資源の保全と将来の養殖産業に新たな可能性を開いたとの評価が出ている。慶尚北道（キョンサンプクト）水産資源研究院は、イシナギの受精卵200万個を確保し、このうち50万匹の人工ふ化に成功したと31日、明ら