元U−KISSメンバーで、現在は歌手兼俳優として活動しているイ・ジュニョンが「ゴールドカード」を自慢した。イ・ジュニョンは5月31日に放送されたJTBC『冷蔵庫をよろしく』で並々ならぬラーメン愛について語った。イ・ジュニョンは製麺機を購入して自ら麺を打ち、豚骨を48時間煮込まなければならないラーメンを作った経験があると語った。それほど日本のラーメンへの愛情が深いイ・ジュニョンは、日本に「生涯無料」のラーメン店が