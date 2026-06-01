アメリカ西部ワシントン州にある日系企業の工場で、先月26日、化学薬品を貯蔵していたタンクが倒壊した事故で、11人の死亡が確認されました。ワシントン州ロングビューにある日本製紙グループの子会社「日本ダイナウェーブ・パッケージング」の工場で、先月26日、化学薬品を貯蔵していたタンクが倒壊した事故で、日本製紙は先月31日、11人が死亡、8人がケガをしたと発表しました。事故原因や、環境などへの影響は現在、調査中だと