雨の日は、服が濡れたり汚れたりするのが気になって、つい着るものに悩みがち。そんな日の選択肢として気になるのが、KEYUCAの「すごナノ撥水」シリーズだ。撥水機能を備えながら、いわゆる“機能服っぽさ”が強すぎず、普段の通勤や休日コーデにもなじみやすいデザインがそろっている。今回は、雨の日でも気軽に取り入れやすそうな人気アイテムを紹介する。【写真】「雨の日の制服にしたい」通勤も休日も使えるケユカの撥水シリ