スターバックスから、新作ビバレッジ「ハニー バナナ フラペチーノ」が6月5日より全国の店舗に登場する。バナナの濃厚な甘みと、はちみつのやさしい香りを掛け合わせた1杯として展開し、初夏シーズンに向けた新たなフラペチーノとして打ち出す。【画像】現在登場中…コーヒー香る大人の『バナナ アフォガート フラペチーノ』「ハニー バナナ フラペチーノ」は、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのあ