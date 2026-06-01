TBSの古谷有美アナ（38）が1日、自身のインスタグラムを更新。同局を退社したことを報告した。【写真】華やかな笑顔で…感謝をつづった古谷有美アナ古谷アナは「みなさまへご報告です」の書き出しで「5月31日をもちましてTBSテレビを退社致しました。15年間、本当にありがとうございました」と伝えた。続けて「小学生のころ、国語の教科書を声に出して読むことがただただ好きな子どもでした」と振り返り「TBSアナウンサーと