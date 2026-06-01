【ボストン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル前議長は5月31日、米東部ボストンで講演した。FRBが政権からの介入を許せば信頼を失うと強調し「信頼によってFRBは強く安定した経済を支えられる。われわれにはこのかけがえのない資産を市民や将来世代のために守る義務がある」と訴えた。パウエル氏は8年間務めた議長を5月に退任。在任中はトランプ大統領から大幅な利下げ要求を受け、解任もちらつかされた。「政権の介