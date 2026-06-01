５月３１日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、秀長（仲野太賀）が但馬の竹田城攻めを任され、“ほぼ無血開城”を達成する。信長から播磨攻めを命じられた秀吉（池松壮亮）は、荒木村重（トータス松本）に代わって播磨攻略に当たる。そこで荒木から紹介された姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が、見事な手腕で播磨の国衆を織田方につける。これにより半兵衛（菅田将暉）の進言で秀吉は西播磨へ。秀長は但馬の竹