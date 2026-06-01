阪神は1日、6月27日に本拠地・甲子園球場で球団のOB会、同球場のある西宮市とのコラボイベント「トライアルベースボール」を開催することを発表した。OB会会長の掛布雅之氏、桧山進次郎副会長、葛城育郎氏、狩野恵輔氏、大和氏、糸井嘉男氏、岩田稔氏、秋山拓巳氏が参加する豪華な講師陣による野球教室。参加費は無料で、対象は西宮市在住の小学1、2年生の60組120名となる。「トライアルベースボール」は昨年、球団が新たに