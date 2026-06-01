フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が1日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。5月31日に東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を開催し、26年半にわたるグループ活動に区切りをつけた嵐の5人への思いを語った。羽鳥はメンバー5人とさまざまな番組で共演し、親交も深いことで知られる。ライブの配信を視聴したといい「開始30秒で泣けました