カスキ「Pankakoski-Strom（激流）」。後半にかけて体力を削られるこの曲を大学生ぶりに弾き直している。激しい水の流れや岩にぶつかりながら進む不規則さ、渓流を思わせる柔らかな旋律が美しく、お気に入りの曲の一つだ。▼食品業界も今、激流の中にある。中東情勢を背景に原油価格が高騰するなか、アイス業界でも包装容器や副資材への影響を警戒する声が強まる。アイスは低温流通や保形性の面から紙容器への転換は難しく、プラ