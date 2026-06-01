セリアの『溝も洗えるキッチンスポンジ』は、持ち替えなしで洗える発想が魅力の時短アイテム。両端のプレス加工で細かい溝も洗える設計ですが、実際に使ってみると容器の形状によってはフィットしにくい場面も。使い勝手のクセはありますが、条件が合えば便利さを発揮するアイテムです。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：溝も洗えるキッチンスポンジ価格：￥110（税込）サイズ（約）：12×6×3.5c