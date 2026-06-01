セリアで見つけた『お掃除用ミニトング』は、触りたくない汚れをスマートに処理できる便利アイテム。竹製の使い捨てタイプなので、排水口の髪の毛や害虫処理後もそのまま捨てられて衛生的。掃除道具を洗う手間まで減らしてくれる、忙しい大人にぴったりのプチストレス解消グッズです。早速見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：お掃除用ミニトング価格：￥110（税込）サイズ（約）：120mm（長さ）×8mm（幅