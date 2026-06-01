占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に2026年6月の運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。【詳細】他の記事はこちら2026年6月の運勢カード名【法王】外の声より内なる声を信じて今月のテーマは「自分の軸を大切に」6月は、大きな星の動きがある節目の月。約1年間、愛情深く私たちを育んでくれた流れが、いよいよ新しいステージへ向かいます。このタイミングで大切にしたいのが「自分軸」。まわりが