ダイソーには、300円とは思えない本格的な工具が豊富に揃っています。今回は、狭い場所でも小回りがきくコンパクトで収納に困らないものから、初心者でもプロ級の仕上がりが叶う手芸用まで、お値段以上の名品をまとめてご紹介します。ホームセンターへ行く前に、まずはダイソーをチェックするのがおすすめですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：モンキーレンチ（グリップ付）価格：￥330（税込）最大開口サイズ（約）：