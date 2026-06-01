食器や調理器具のしつこい汚れは、スポンジだけで落とすのが大変…。そこでダイソーで購入した『食器用クロス』を使用してみたところ、想像以上に優秀でした！質感の異なる両面タイプで、汚れを効率よく除去。拭き取り切ったと思っていた油汚れが、このクロスで拭うとまだまだ付着していて驚愕しました…！これは凄いです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：食器用クロス（スクラビング＋マイクロファイバー）価格：￥110