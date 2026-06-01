◆これからの暑い季節にうれしい！アイスティーが充実＆おいしい、絶品アフタヌーンティー3選来る6月10日（水）は、「アイスティーの日」。暑さが増し、夏の気配を感じる季節は、喉をひんやり潤すアイスティーがおいしい！今回は、そんなアイスティーが充実している都内近郊のアフタヌーンティーをご紹介。初夏から夏にかけて旬を迎えるみずみずしいメロンがテーマのアフタヌーンティーなので、暑さを吹き飛ばす清涼感も感じられ