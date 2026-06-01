◆ウェスティンホテル横浜「パシフィック・テーブル 1周年記念ビュッフェ」。人気メニューや地元食材を使った料理が目白押しウェスティンホテル横浜のインターナショナルビュッフェ「パシフィック・テーブル」にて、オープン1周年を記念した「パシフィック・テーブル 1周年記念ビュッフェ」を開催。人気のローストビーフや握り寿司、パエリアなどが夏らしい装いで登場するほか、過去に好評だったメニューも復活。2026年7月1日（水