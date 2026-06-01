PayPayは、「PayPayポイント」がお得に貯まる「PayPayポイントアップ店」に、グーグルの「Google Play」が6月9日に追加されると発表した。あわせて、5月21日にDMM.comの「toreta+」が追加されたことも紹介した。 「PayPayポイントアップ店」においてPayPayで支払うと、通常の付与率よりもお得にポイントが貯まる。 Google Play 6月9日、Google Playが「PayPayポイントアップ店」に追加される。9日・19日・2