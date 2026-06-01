◆美容師おすすめ！結べるボブ6選。梅雨も夏も快適＆おしゃれに湿気や暑さで髪がまとまりにくくなる梅雨から夏にかけては、すっきり見えてアレンジしやすい“結べるボブ”が人気。短すぎず肩につく長さだから、下ろせば今っぽく、暑い日はさっと結べるのが魅力！今回は、切りっぱなしボブやくびれロブ、パーマボブなど、美容師おすすめの結べるボブをご紹介。快適さもおしゃれもかなう、夏にぴったりのスタイルをチェックしてみ