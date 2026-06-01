占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2026年6月の運勢を占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／逆位置】「運命の輪」の逆位置は、物事が動く前触れを意味します。今月は、これまであなたが頑張ってきたことの結果が形となって現れるような1カ月になりそう。ただし、思っていたよりも展開が早く進み、少し戸惑う場面があるかもし