占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2026年6月の運勢を占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）【今月のカード：愚者（The Fool）／逆位置】「愚者」の逆位置は、腰を落ち着けて過ごすことの大切さを示します。今月は、多くの人と過ごすよりも、1人の時間を大切にすると心が整う1カ月になりそう。ただし、仕事や趣味に夢中になり、連絡がおろそかにならないように注