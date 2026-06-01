占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2026年6月の運勢を占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）【今月のカード：女帝（The Empress）／正位置】「女帝」の正位置は、愛情や安心感を表します。今月は、身近にある関係性の中で、あなたが安心して力を抜ける場面が増えていきます。頑張りを評価され、無理せず自然体のままで受け入れてもらえそう。ただし、遠慮する必