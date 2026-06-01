1日朝の東京株式市場で日経平均株価は上昇し、初めて6万7000円台をつけました。これは、先週末のニューヨーク株式市場で株価が上昇した流れを受けたものです。ニューヨーク株式市場では、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展しているとの期待が高まり、株価主要3指数が揃って最高値を更新していました。ダウ平均株価では、初めて終値で5万1000ドルを超えました。1日の東京株式市場でもこの流れを受け、朝から買い注文が