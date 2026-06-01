ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」が31日、アルバムリリース記念ツアー「騎士X - Knight X - Live Tour 2026-2027 『Tier1』」の特設サイト、および公演詳細やチケット販売情報を発表した。本ツアーは、11月から来年１月にかけて大阪、東京、愛知の3都市を回る。公演名の「Tier1」には、結成1周年やグループ初のアルバムという“1年目”、“1枚目”の節目を象徴しながら、ここからすべてが始まる「PHAS