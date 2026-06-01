フォークシンガー松山千春（70）が5月31日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。09年5月に亡くなったロックミュージシャン忌野清志郎さんについて言及する一幕があった。忌野さんは1951年4月2日生まれで、1955年12月16日生まれの松山にとっては年上となる。「もう17年前に亡くなってしまいました。清志郎は俺のことは大嫌い。俺はRCサクセションも聴いてたし。いいヤツだな、みたいな感じだったんだけど