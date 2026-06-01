絶対不可能と言われた人類初の“サブ2”はどのように達成されたのか。スポーツライターの酒井政人さんは「選手が履いたのはアディダス製。元祖厚底シューズのナイキのお株を奪う革新的な構造だ。また、選手のレース前・中の栄養補給法にも最新メソッドが導入されており、注目されている」という――。■人類初の2時間切り、1時間59分30秒4月下旬、ロンドンマラソンで出たタイムに世界中が衝撃を受けた。男子はセバスチャン・サウェ