「『円本』から読む日本近代文学」に展示された円本と当時の新聞広告＝東京都目黒区「円本」というものが世を席巻した時代があった。１冊１円、お手頃価格の文学全集。その登場から、今年でちょうど１００年になる。日本近代文学館（東京都目黒区）で、「『円本』から読む日本近代文学」という特別展が開かれている。展示されている巨大な新聞広告がすごい。「本集のないのは家庭の恥辱」「直（す）ぐ書店に申込んで下さい」。