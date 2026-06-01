【Amazon：Levoit 空気清浄機「Core Mini」（ホワイト）】 参考価格：8,980円 セール価格：6,780円 Amazonにて、Levoitの空気清浄機「Core Mini」（ホワイト）が特別価格で販売されている。セール価格は参考価格から24%オフの6,780円。 本商品は、使いやすいコンパクトモデルの空気清浄機で、わずか1kgと持ち運びも簡単なので、場所を選ばず使用できる。「生乾き臭