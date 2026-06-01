【1/100 ガンダムダブルエックス】 予約開始：6月1日11時 11月 発送予定 価格：2,530円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「1/100 ガンダムダブルエックス」を11月に再販する。6月1日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は2,530円。 本製品は、アニメ「機動新世紀ガンダムX」より、ガンダムエックスのバージョンアップした機体「ガンダム