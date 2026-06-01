ＴＢＳの古谷有美アナウンサーが１日、自身のインスタグラムを更新し、同局を５月３１日をもって退社したことを発表した。「みなさまへご報告です。５月３１日をもちましてＴＢＳテレビを退社致しました。１５年間、本当にありがとうございました」と公表。「小学生のころ、国語の教科書を声に出して読むことがただただ好きな子どもでした。ＴＢＳアナウンサーとして教科書何冊分かもわからないほど沢山の原稿を読んだ日々。