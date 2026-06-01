◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）５月３１日に日本テレビ系で放送された「サッカー日本代表国際親善試合キリンチャレンジカップ２０２６・日本×アイスランド」（午後７時２０分）が世帯平均視聴率１５・３％を記録したことが１日、分かった。個人視聴率は１０・４％。瞬間最高視聴率は個人１２・９％（午後９時２２、２３分）、世帯１９・３％（午後９時２３分）。後半の