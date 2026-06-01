５月３０日、高足踊りを披露する天津市津南区の団体。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津6月1日】中国天津市の東麗湖公園にある楽動広場で30日、「文化・自然遺産の日」（6月第2土曜日）を記念する民俗公演・展示イベントが開かれた。竹馬に乗って歩行や技を披露する「高足踊り」などが演目の中心で、市内から多くの団体が参加した。（記者/周潤健）５月３０日、高足踊りを披露する天津市北辰区の団体。（天津＝新華社