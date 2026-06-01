５月３０日、深圳国際美術館の外観。（深圳＝新華社記者／梁旭）【新華社深圳6月1日】中国広東省深圳市光明区で5月30日、深圳国際美術館が正式に開館した。開館記念展では六つのテーマ別芸術展と国宝級文化財の展示が行われている。施設は学術研究、展覧会、公共教育、作品収集、国際交流を一体化した総合的な展示・交流拠点となっている。５月３０日、深圳国際美術館で作品を鑑賞する来