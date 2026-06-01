フジテレビの木村拓也アナウンサー（35）が1日までに自身のインスタグラムを更新。報道番組前に“興奮”した様子を投稿した。自身のインスタグラムで「日本ダービーを見ている瞬間」とつづり始めた。「推し馬の結果に三者三様の表情」と“興奮”しながらダービーを観戦した様子を投稿した。ネットでは「興奮が伝わってきます」「めっちゃ素敵！」「楽しそうですね！」「誰が当たったのかすぐわかるｗ」などの声があがった