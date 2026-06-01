終活コーディネーターの吉原友美さんが終活について語ります 実家の片付けで親が乗り気にならない最大の原因は、「捨てる」「終活」など終末を連想させる言葉にあります。言葉を少し言い換えて伝えるだけで、親の自尊心を守りながら“人生の棚卸し”として片付けを前向きに進められます。 実家の片付けが進まない最大の理由 実家の片付けが思うように進まない背景には、時間や体力の問題以上に親の心理的抵