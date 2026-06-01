名古屋市南区で歩行者２人がスイミングスクールの送迎バスにはねられ死亡した事故で、愛知県警は１日午前、バスを運転していた男（８５）が勤務する「名古屋スイミングクラブ」（名古屋市南区）に自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）容疑と道路交通法違反（ひき逃げ）容疑で捜索に入った。押収資料などをもとに男の勤務状況や健康状態などを調べる。事故は５月２９日午後５時３５分頃に発生。名古屋市南区寺崎町の市