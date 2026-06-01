きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時900円以上値上がりし史上初めて、6万7000円台に乗せました。先週末のニューヨーク市場で、主要な株価指数がそろって上昇し、ハイテク株の多い指数も最高値を更新。これを受けて、東京市場でも平均株価への影響が大きい半導体関連株などが買われ、上昇をけん引しています。ただ、日経平均株価は先週末に1600円以上値上がりして最高値を更新したばかりで、市場関係者からは過熱感を指摘する