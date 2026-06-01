犯罪や非行のない社会づくりを呼びかける「社会を明るくする運動」の三重県での推進委員会が、29日に津市内で開かれ、活動方針などについて話し合われました。「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深めてもらおうというもので、推進委員会は7月の強調月間に合わせて毎年この時期に開かれています。今年は約70の団体が参加し、最初に高市首相のメッセージが、津地方検察庁の下平豪