三重大学の創立77周年を記念したイベントが5月30日に開かれ、大学関係者だけでなく地域の住民も参加し、ステージ企画や記念講演などを楽しみました。三重大学の創立77周年を記念して、大学の教育や研究、地域との連携を広く知ってもらおうと企画されたものです。津市を中心に活動している学生よさこいチーム「天狗ぅ」が力強く、躍動感あふれる演舞を披露し、記念イベントに花を添えました。三重大学の伊藤正明学長は「地域に根ざ